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Sosyal medyada tabanca ile ateş eden şüpheli yakalandı

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Elazığ'da bir düğünde havaya tabancayla ateş eden ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Y.A., jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda tabanca ve mermiler ele geçirildi.

ELAZIĞ'da bir düğünde havaya tabancayla ateş ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Y.A., jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yerleşim yerlerinin yakınında yapılan bir düğünde havaya tabancayla ateş ederek çektirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şüphelinin yakalanması için Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Kimliğinin Y.A. olduğu tespit edilen şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 şarjör ve 16 tabanca fişeği ele geçirildi. Y.A.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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