Sosyal medyada silah üretimi iddiasıyla ilgili şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir atölyede silah üretildiğine dair yapılan paylaşımla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin belinde görülen silahın kurusıkı olduğu anlaşıldı. Yakalanan şüphelinin işlemlerinin ardından deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.