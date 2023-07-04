Sosyal medyada silah üretimi iddiasıyla ilgili şüpheli yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir atölyede silah üretildiğine dair yapılan paylaşımla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin belinde görülen silahın kurusıkı olduğu anlaşıldı. Yakalanan şüphelinin işlemlerinin ardından deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.
Yapılan çalışmalarda videoda bahsedilen silah atölyesinin bulunmadığı, şüphelinin belinde görülen silahın kurusıkı olduğu anlaşıldı. Paylaşımda yer alan şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Bulunduğu ilçede videolu paylaşımlar yaptığı belirlenen yabancı uyruklu A.U. (26) isimli şüpheli Arnavutköy'de yakalanırken, ülkeye kaçak yollardan geldiği ve oturma izninin bulunmadığı belirlendi. Yakalanan şüphelinin işlemlerinin ardından deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.
Görüntü dökümü--------------------Sosyal medyada paylaşılan video-Şüphelinin fotoğrafı-Şüphelinin silahla oynayan görüntüsü-Şüphelinin polis otosuna bindirilmesi
-Genel ve detay