Sosyal Medyada Silah Paylaşan Şüpheli Gözaltına Alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sosyal medyada silah ile ateş ederken video paylaşan bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sosyal medyadan silah paylaşımı yapan şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde kamu düzeni ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin sosyal medyada silahla ateş ederken video paylaşan R.T'ye ait 4 adrese düzenlediği operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 379 dolu tabanca ve tüfek fişeği, 3 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel