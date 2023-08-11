Sosyal medyada satılık kurt yavrusu paylaşımı üzerine ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, bir şahsın sosyal medyada satılık kurt yavrusu paylaşımı yapması üzerine harekete geçti. Kurt yavrusu koruma altına alındı ve ilgili kişiye para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden bir şahsın elinde tuttuğu kurt yavrusunu "satılık" ibaresi ile paylaştığı ihbarı üzerine ilgili şahsın adresinde Jandarma HADİ ekipleri ile birlikte arama gerçekleştirdi. Söz konusu kurt yavrusu koruma altına alınarak ilgili kişiye Hayvanları Koruma Kanunu gereği 14 bin 386 TL para cezası kesildi. - ERZURUM