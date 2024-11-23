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Sosyal Medyada Polise Hakaret Eden Zanlı Tutuklandı

Sosyal Medyada Polise Hakaret Eden Zanlı Tutuklandı
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Adana'da sosyal medya üzerinden polislere hakarette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet K., tutuklandı. Alkol etkisi altında paylaşımlar yaptığını iddia eden zanlı, 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Adana'da sosyal medya hesabından polislere hakarette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde 2 hafta önce yarış yapmak için toplanan bir grup araç sürücüsü, polis ekiplerince dağılmaları konusunda uyarıldı.

İhtara uymayıp polisle tartışan bazı kişiler, çıkan arbedede biber gazı kullanılarak uzaklaştırıldı.

Biber gazından etkilenenlerden Mehmet K. (25), sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ekiplere hakarette bulundu.

Paylaşım üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Yeşilevler Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Mehmet K, ifadesinde, paylaşımı alkolün etkisindeyken yaptığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret etme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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