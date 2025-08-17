Sosyal Medyada Polis Taklidi Yapan Baba Oğul Tutuklandı

Sosyal Medyada Polis Taklidi Yapan Baba Oğul Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sosyal medya üzerinden kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan baba ve oğlu ile birlikte 3 zanlı tutuklandı. Eş zamanlı operasyonlarda sahte polis kimlikleri ve silahlar ele geçirildi.

İstanbul'da sosyal medya üzerinden kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan baba oğulun da aralarında bulunduğu 3 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformlarında kendilerini Cumhurbaşkanlığı koruma polisi olarak tanıtıp, devletin yüksek makam ve kurumlarında tanıdıkları olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapılması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan koordineli çalışmalar sonucunda 15 Ağustos'ta Esenyurt, Başakşehir, Tuzla ve Sancaktepe'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, baba oğulun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 579 fişek, 191 kuru sıkı fişeği, 5 şarjör, 2 sahte polis kimliği, 2 Cumhurbaşkanlığı forsu rozeti, 2 Cumhurbaşkanlığı Sanayi Başkanlığı araç kartı, 2 polis rozeti, özel hareket montu, 2 yakın koruma rozeti, 4 telsiz, 8 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden B.S'nin (52) çeşitli suçlardan 1 kaydı olduğu, oğlu M.E.S'nin (22) ise 4 kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

???????

Öte yandan, operasyonda ele geçirilenler Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Yerleşkesi'nde sergilendi. ???????

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu

AK Parti'ye neden geçti? Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler

Sahte polislere şafak operasyonu! Evlerden neler çıktı neler
Belediye başkanı tepkiler sonrası makam aracını satışa çıkardı

7 bin nüfuslu ilçeyi karıştıran araç! Belediye başkanı geri adım attı
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkandan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek

Hız sınırları sil baştan! Genelgeyi Erdoğan imzaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.