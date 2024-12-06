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Sosyal Medyada Paylaştığı Anlarla Yakalandı: İnsan Kaçakçısına Operasyon

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Erzurum'da insan kaçakçılığı yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan E.C.A, yapılan takip sonucu yakalandı. Jandarma ekipleri, düzensiz göçmenlerle birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı.

Erzurum'da insan kaçakçılığı yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan şüpheli ve yanındakiler, kar üzerindeki ayak izleri takip edilerek yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda internet ortamında sanal devriye gerçekleştiren Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.C.A'nın (23) Erzurum'da düzensiz göçmenleri otomobilden indirdiği anlara ait görüntüleri sosyal medya platformu üzerinden paylaştığını tespit edip çalışma başlattı.

Paylaşımı yapan insan kaçakçısının ve düzensiz göçmenlerin bulunduğu otomobilin Tortum ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, durumu Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü (GKİT) personeline bildirdi.

Bilgi üzerine harekete geçen GKİT ve Tortum İlçe Jandarma ekipleri, şüpheli ile düzensiz göçmenlerin, otomobili yol üzerine bırakarak ilçe kırsalına kaçtığını tespit etti.

Kırsalda kar üzerindeki ayak izlerini takip eden ekipler, 10 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı anlarını sosyal medyadan paylaşan E.C.A ve yanında bulunan S.M ile M.N'yi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

İnsan kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 3 şüphelinin de jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Sosyal Medyada Paylaştığı Anlarla Yakalandı: İnsan Kaçakçısına Operasyon
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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