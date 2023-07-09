Sosyal medyada paylaşılan 'namaz kılma' videosu nedeniyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Sosyal medyada 'namaz kılma' videosu paylaşan şüpheli, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama suçundan gözaltına alındı. Ancak yapılan sorgulamanın ardından serbest bırakıldı.