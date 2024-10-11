Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Canlı Yayın Yapan Kadına Müstehcenlik Suçlaması

Eskişehir'de Canlı Yayın Yapan Kadına Müstehcenlik Suçlaması
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan 22 yaşındaki Gökben D., küçük yaştaki kız çocuklarına müstehcen hareketlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökben D.'nin yayınları sonrası gelen şikayetler doğrultusunda soruşturma başlattı. Sosyal medyada hakındaki iddialara yanıt veren Gökben D., özür diledi.

ESKİŞEHİR'de, sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan Gökben D. (22), 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökben D.'nin yaptığı sosyal medya canlı yayınları sırasında küçük yaşta olduğu belirtilen kız çocuklarına karşı müstehcen hareketlerde bulunduğunu belirledi. Gelen şikayetlerle birlikte Gökben D. hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada da Gökben D. hakkında tutuklanması için kampanya başlatılırken, canlı yayınladığı anlardan videolar paylaşıldı. Gökben D.'nin, videoların birinde şehit oğlu olduğunu anlatan bir çocuğa hareket ettiği görüldü.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Gökben D., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Gökben D., işlemlerinin ardından elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

ÖZÜR YAZISI YAYINLAMIŞ

Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Gökben D.'nin gözaltına alınmadan önce hakkındaki iddialara cevap verip, özür dilediği ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sosyal Medya Eskişehir Güncel Medya Hukuk Suç

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu

Polis katili için istenen ceza belli oldu! Başsavcılıktan dikkat çeken talep

 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı

İğrenç görüntülerle gündem olan şahıs böyle yakalandı

 Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık

Almanya'dan Eurofıghter'a yeşil ışık Teknik ekip Türkiye'de
Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın

Bu listeye bakmadan zeytinyağ şeker ve çay almayın
TV8 canlı izle! (TÜRKİYE-KARADAĞ) TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki E-Nabız satıldı mı? Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? İsmail Yüksek neden yok? İsmail Yüksek Milli takımda kadroda yok mu (Türkiye Karadağ)? Türkiye Karadağ ilk 11'i! Türkiye'nin Karadağ maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Mert Günok neden yok? Mert Günok Milli takımda kadroda yok mu (Türkiye Karadağ)? Türkiye Karadağ maçı hangi statta, hangi şehirde, nerede oynanıyor? 12-13 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 12-13 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Türkiye Karadağ hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Adnan Oktar Filistin - İsrail sözleri ne, ne dedi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.