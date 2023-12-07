Sosyal medyada müstehcen içerik paylaşan kadın gözaltına alındı
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Gizem B. isimli kadının bir sosyal medya platformundan müstehcen içerikli videolar paylaştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler Gizem B'yi gözaltına aldı. Hakkında 'müstehcenlik' suçundan işlem yapılan Gizem B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sosyal medyada müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Gizem B. isimli kadının bir sosyal medya platformundan müstehcen içerikli videolar paylaştığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Şüphelinin adresini belirleyen ekipler Gizem B'yi gözaltına aldı.
Hakkında "müstehcenlik" suçundan işlem yapılan Gizem B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.