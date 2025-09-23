Haberler

Sosyal Medyada Kızını Dans Ettirerek Para Kazanan Baba Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Erzin ilçesinde sosyal medya üzerinden kızını dans ettirerek para kazanmaya çalışan baba gözaltına alındı ve tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğun devlet korumasına alındığını açıkladı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde sosyal medyada kızını oynatarak para kazandığı gerekçesiyle gözaltına alınan baba tutuklandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı yayında para kazanma amacıyla kızını dans ettirdiği iddiasıyla 20 Eylül'de gözaltına alınan Ö.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi" başlığıyla paylaşılan haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, zanlının gözaltına alındığını, görüntülerde yer alan çocuğun da sağlık kontrolünün ardından devlet korumasına alındığını bildirmişti. Açıklamada, uzman ekipler tarafından çocuğa yönelik psikososyal destek süreci başlatıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
Mert Hakan'ı zora sokacak görüntü

Saran bu görüntüyü izlemesin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.