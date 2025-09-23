Sosyal Medyada Kızını Dans Ettirerek Para Kazanan Baba Tutuklandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde sosyal medya üzerinden kızını dans ettirerek para kazanmaya çalışan baba gözaltına alındı ve tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğun devlet korumasına alındığını açıkladı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde sosyal medyada kızını oynatarak para kazandığı gerekçesiyle gözaltına alınan baba tutuklandı.
Sosyal medya hesabından yaptığı yayında para kazanma amacıyla kızını dans ettirdiği iddiasıyla 20 Eylül'de gözaltına alınan Ö.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi" başlığıyla paylaşılan haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, zanlının gözaltına alındığını, görüntülerde yer alan çocuğun da sağlık kontrolünün ardından devlet korumasına alındığını bildirmişti. Açıklamada, uzman ekipler tarafından çocuğa yönelik psikososyal destek süreci başlatıldığı belirtilmişti.