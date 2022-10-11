Sosyal medyada kılıç kemeri ve bıçak satan şüpheli yakalandı Güncel Haberler GAZİANTEP'te sosyal medyadan kılıç kemeri ve bıçak satışı yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu ismi açıklanmayan kişi gözaltına alındı. GAZİANTEP'te sosyal medyadan kılıç kemeri ve bıçak satışı yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu ismi açıklanmayan kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlar ve Siber Suçlarla Şube ekipleri kentte sosyal medya üzerinden kılıç kemeri ve bıçak satıldığını tespit etti. Adresi belirlenen Suriye uyruklu şüpheli operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin adresindeki aramada üzerinde metal işlemelerin olduğu 1 kemer ile değişik ebatlarda 17 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Suriye Güncel Haberler

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