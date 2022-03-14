Sosyal medyada kendisini kadın olarak tanıttığı kişiyi dolandıran sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sosyal medyada tanıştığı kişiye kendisini kadın olarak tanıtıp, "73 yaşındaki biriyle zorla evlendirileceğini" söyleyerek 984 lirasını alan sanık, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanık O.C.A Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Müşteki O.A. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık O.C.A. savunmasında, bir sosyal medya sitesinde kadın ismiyle yazıştığı kişiden şaka amaçlı para istediğini, bu kişinin istediği parayı göndermesi üzerine çok şaşırdığını belirtti.

Parayı iade istediğinde ise müştekinin kendisinden 5 bin lira istediğini öne süren O.C.A, pişman olduğunu ve beraatini talep ettiğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığa "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 1640 lira adli para cezası verdi.

Olay

Müşteki O.A, 2 Ağustos 2021'de bir sosyal medya sitesinde, sanık O.C.A. tarafından oluşturulan "Hilal Köstek" adlı hesapla iletişime geçmiş, sanık kendisini "Kanada'da halasının yanında kalan yetim ve öksüz bir kız" olarak tanıtıp, 73 yaşındaki biriyle evlendirileceğini söyleyerek, sahte kimlik belgesi göndermiş ve müştekiden yardım için uçak bileti parası istemişti.

Kendisine verilen, sanığa ait banka hesabına 984 lira gönderen müşteki, daha sonra uçak bileti kayıtlarının sahte olduğunu öğrenince şikayetçi olmuştu.