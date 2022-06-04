Sosyal medyada kendisini görünce telefonu geri getirdi - Haberler

ARNAVUTKÖY'de bir berberde çırak olan çalışan 15 yaşındaki Yunus Emre Şen'in, öğle molasında oturduğu kaldırımda unuttuğu cep telefonu, aynı sokaktaki bir esnaf tarafından alındı. İş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği olay, sosyal medyada paylaşılınca, konfeksiyon mağazası sahibi olan kişi, cep telefonunu aldığı yere bıraktı. Ekranı kırılmış olan telefonun, kılıfına 200 TL sıkıştırıldığı görüldü.

Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde bir berberde çırak olarak çalışan Yunus Emre Şen, 28 Mayıs'ta öğlen molasında iş yerinin karşısındaki kaldırımda oturarak arkadaşıyla sohbet etti. Bir süre sonra cep telefonunu kaldırımda unutarak işine döndü. Dakikalar sonra sokaktan geçen bir kişi, kaldırımda bırakılan cep telefonunu fark edip, kendisine aitmiş gibi aldı. Çırak Şen, cep telefonunu unuttuğunu fark edip, oturduğu kaldırıma bakmak için geri geldi. Telefonunu bulamayınca iş yerinin güvenlik kameralarını, ustasıyla birlikte izledi. Cep telefonunun aynı sokakta konfeksiyon mağazası olan bir esnaf tarafından alındığı ortaya çıktı.

"ÇOCUĞUN TELEFONUNU ALMAK HANGİ VİCDANA SIĞAR"

Demirören Haber Ajansı / Güncel