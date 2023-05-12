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Sosyal medyada kadınları aşağılayarak konuşan kişiye soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada kadınları aşağılayarak konuşan kişiye soruşturma başlatıldı

Güncel Haberler

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde kadınları aşağılayıcı şekilde ifadeler kullanarak video çeken ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde kadınları aşağılayıcı şekilde ifadeler kullanarak video çeken ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Lübnan uyruklu olduğu iddia edilen bir kişinin İstiklal Caddesi'nde yürürken çektiği videoda kadınlara yönelik ifadelerine ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında söz konusu kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel

İstiklal Caddesi İstanbul Beyoğlu Güncel Haberler

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