Sosyal medyada hakaretlerine depremin merkez üssünden tepki

Deprem bölgesinde Cumhur İttifakı'na en fazla oyun çıktığı Kahramanmaraş'ta depremzedeler sosyal medyadan kendilerine hakaret edilmesine tepki gösterdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 14 Mayıs seçimleri sonrası Cumhur İttifakı'na yüksek oy çıkması sonrası sosyal medyada bazı gruplar tarafından depremzedelere yönelik hakaretlere karşılık, Kahramanmaraşlılar tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ta 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na yüzde 70'in üzerinde oy çıktı. Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan'a verilen oylar sonrası vatandaşlar konvoy yaparak kutlama yaptı. Bazı sosyal medya sayfaları ise afet zamanında yapılan yardımları gerekçe gösterip, deprem bölgesindeki 11 şehir halkına hakaret etti.

Hakaret edenlere tepki gösteren depremzede Cemalettin Ergün, "Depremin ilk gününden itibaren devletimiz, hükümetimiz ve milletimiz devamlı yanımızda oldu. Seçim sürecinde ise halkımız yine tavrını devletinden ve hükümetinden yana kullandı. Sosyal medyadaki bu olaylardan dolayı vatandaşlarımız mağdur olmuştur. Yapılan yardımlar eğer Allah rızası için yapılmış ise bir makbulü vardır. Bir menfaat için şehrimize gelmişlerse zaten bir mana ifade etmiyor. Allah rızası için gelenlerin de hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Hatice Dalkıran isimli depremzede ise, "Deprem nedeniyle zor günler yaşadık ve sağ olsun devletimiz ve milletimiz yanımızda oldu. Ama yapılan bu yardımlardan dolayı sosyal medya üzerinden çok büyük bir tepki aldık. Bu tepki üzerinden çok üzüldük. İnsanlar bence yaptıkları iyilikleri başa kakmamalı. Bu parti ve siyasi görüş ile ilgili olmamalı ve Allah rızası için yapılmalıdır. Biz depremi yaşadık 3 ay geçti. 3 ay sonra insanlar zaten psikolojik olarak çömüşlerdi ve seçim sonrası konvoy yapmalarındaki sorun sakınca ne ben anlamıyorum. Tabi bir sürü canımız gitti Allah rahmet eylesin ama psikolojik olarak çökmüş durumdayız. Biz de bir nevi stres atma denilebilir" diye konuştu.

Bir başka afetzede Murat Hüseyin Bolat da, "Biz hiçbir şeyi unutmadık. Öyle bir günü de unutamayız. Bize yapılan yardımlardan dolayı teşekkür ediyoruz ama bu şekilde bir duyuru ve ithamlarda kaldığımız için üzüldük. Bunu yaşayan bilir. Deprem günü sıkıntılar yaşadık keza arama kurtarma ekipleri geç geldi ama ben mantıklı bir insan olarak, herhangi bir terör örgütüne vermek istemediğim için oyumu AK Parti'ye verdim. Pişman da değilim. Oyumu AK Parti'ye verdiğim için de yakınlarımın kaybını unutmadım öyle bir şey de hak etmedik" şeklinde konuştu.