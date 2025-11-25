Haberler

Sosyal medyada hakaret, taciz ve tehdit içerikli paylaşım yaptıkları belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Ankara merkezli düzenlenen operasyonda, sosyal medya uygulamasında devlete, kamu görevlilerine, şehit ve gazi yakınlarına yönelik hakaret, taciz ve tehdit içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli düzenlenen operasyonda, sosyal medya uygulamasında devlete, kamu görevlilerine, şehit ve gazi yakınlarına yönelik hakaret, taciz ve tehdit içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Telegram uygulamasındaki "C7K" adlı grup/kanalda bazı kişilerin, başta şehitler, gaziler ve aile yakınları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, yargı mensuplarına, üst düzey kamu yöneticilerine ve kolluk kuvvetlerine yönelik tehdit ve aşağılama içerikli mesajlar paylaştıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca kamuoyu tarafından bilinen hayatını kaybetmiş vatandaşların ailelerine ve dini/manevi değerlere hakaretlerde bulunduğu ve 18 yaşından küçük çocuklara yönelik uygunsuz paylaşımlar yaptığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ya da ele geçirme", "bilişim sistemine girme", "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" ve "7545 sayılı siber güvenlik kanununa muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 9'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 14 şüpheli yakalandı.

Aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel
