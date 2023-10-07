Sosyal medyada gündem olan tehlikeli şerit değiştiren kamyonet sürücüsü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sosyal medyada gündem olan trafiğin olağan akışına aykırı biçimde tehlikeli şerit değiştiren kamyonet sürücüsünü yakaladı. Sürücüye toplamda 4 bin 936 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da trafikte makas atarak tehlikeli şekilde araç kullandığı görüntüler sosyal medyada yer alan kamyonet sürücüsü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, çeşitli sosyal medya hesaplarında 5 Ekim'de paylaşılan görüntülerde trafiğin olağan akışına aykırı ve tehlikeli biçimde şerit değiştiren kamyonet sürücüsünün İ.D. olduğunu tespit etti.

Yakalanan İ.D'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek-makas", "Önde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli mesafeden izlememek" ve "Kara yollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" maddeleri gereğince 4 bin 936 lira para cezası verildi.

Sürücü hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesine istinaden adli işlem başlatıldı.