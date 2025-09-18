Haberler

Sosyal Medyada Gündem Olan Atatürk Öğrenci Yurdu Görüntüleri Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Sosyal Medyada Gündem Olan Atatürk Öğrenci Yurdu Görüntüleri Üzerine Soruşturma Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'nda sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili soruşturma başlattı. Bakanlık, yurdun kapalı olduğu bir dönemde yaşanan olaylarla ilgili idari ve adli işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'nda çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü ve iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beşiktaş'ta yeni dönem! Serkan Reçber görevine başladı

Beşiktaş'ta yeni dönem resmen başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın

Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.