Sosyal Medyada Dolandırıcılık Operasyonu: 32 Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 32 kişi, 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin toplamda 40 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Sosyal medya platformları üzerinden sponsorlu reklamlar aracılığıyla yüksek kazanç vaadi vererek yaklaşık 40 milyon lira dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, kendilerini 'yatırım uzmanı' olarak tanıtıp mağdurlarla iletişime geçen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mağdurları yaklaşık 40 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 16 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
