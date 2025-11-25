Sosyal Medyada Dolandırıcılık Operasyonu: 32 Şüpheli Gözaltında
Sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 32 kişi, 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin toplamda 40 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, kendilerini 'yatırım uzmanı' olarak tanıtıp mağdurlarla iletişime geçen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mağdurları yaklaşık 40 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 16 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.