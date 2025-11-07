Haberler

Sosyal Medyada Dolandırıcılık: 85 Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, fal, büyü ve muska yöntemleriyle dolandırıcılıkla suçlanan 85 kişi gözaltına alındı. 55'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Leyla YILDIZ/-İstanbul merkezli 29 ilde, internet ve sosyal medya platformları üzerinden fal, büyü ve muska gibi yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 85 şüpheliden 55'i tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından internet ve sosyal medya platformları üzerinden fal, büyü ve muska gibi yöntemlerle vatandaşların dini duygularını istismar eden şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmada şüphelilerin kurdukları sahte hesaplar ve internet siteleri üzerinden iletişime geçtiği 56 mağduru yaklaşık 6 milyon lira dolandırdıkları, sonrasında ise mağdurlara sorgu panelleri üzerinden tehdit ve şantaj yaparak para isteyen 104 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 10'unun cezaevinde, 2'sinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

55 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 29 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 85 şüpheli yakalandı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 14 kişi serbest bırakılırken kalan 71 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 16 şüpheli daha serbest bırakıldı. Kalan 55 şüpheli, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
