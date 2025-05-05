Sosyal Medyada Dolandırıcılık: 4 Şüpheli Tutuklandı

Sosyal Medyada Dolandırıcılık: 4 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep merkezli bir soruşturmada sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 6 kişiden 4'ü tutuklandı. Jandarma ekipleri, çeşitli illerde düzenlediği baskınlarda dolandırıcılara ait materyallere de el koydu.

GAZİANTEP merkezli soruşturmada sosyal medya üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandıran 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden 'ucuz beyaz eşya' ilanı verip, vatandaşları dolandıran 6 şüpheliyi tespit etti. Gaziantep, Samsun ve Kilis'te toplam 6 ayrı adrese düzenlenen baskınlarla şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 7 cep telefonu, 1 bilgisayar, 11 sim kartı, 24 farklı bankalara ait hesap kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber- Kamera: -GAZİANTEP- DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.