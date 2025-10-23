Haberler

Sosyal Medyada Dolandırıcılık: 11 Şüpheli Gözaltında

Sosyal Medyada Dolandırıcılık: 11 Şüpheli Gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de sosyal medyada ikinci el motosiklet satışı yapma bahanesiyle dolandırıcılık yapan 11 şüpheli, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı.

NEVŞEHİR'de, sosyal medyadan ulaştıkları kişiyi, ikinci el 3 tekerlekli motosiklet satma bahanesiyle dolandırdığı tespit edilen 11 şüpheli, 3 ilde düzenlenen operasyonlar gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Nevşehir'de, sosyal medyada gördüğü ikinci el 3 tekerlekli motosikleti almak isteyen kişi, satıcı gibi görünen şüphelilere 34 bin TL gönderip, dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu. Olay sonrası Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma başlattı. 10 aylık takip sonrasında nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 11 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin Samsun, Adana ve Mersin'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınıp Nevşehir'e getirilen 11 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheliye adli kontrol şartı uygulandı. Şüphelilerden 8'i ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Ahmet Türk hakkında açılan "kayyum" davasında karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf! Bu sözler kriz çıkartır
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Acun Ilıcalı Duyurdu: Survivor 2026'ya bir ünlü isim daha katıldı
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf! Bu sözler kriz çıkartır
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde

Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde
Sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek dehşet saçtı

Sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek dehşet saçtı
3 kişinin öldürüldüğü kanlı pusunun görüntüleri! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

İşte 3 kişiyi öldüren cani! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.