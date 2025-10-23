Sosyal Medyada Dolandırıcılık: 11 Şüpheli Gözaltında

NEVŞEHİR'de, sosyal medyadan ulaştıkları kişiyi, ikinci el 3 tekerlekli motosiklet satma bahanesiyle dolandırdığı tespit edilen 11 şüpheli, 3 ilde düzenlenen operasyonlar gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Nevşehir'de, sosyal medyada gördüğü ikinci el 3 tekerlekli motosikleti almak isteyen kişi, satıcı gibi görünen şüphelilere 34 bin TL gönderip, dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu. Olay sonrası Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma başlattı. 10 aylık takip sonrasında nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 11 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin Samsun, Adana ve Mersin'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınıp Nevşehir'e getirilen 11 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheliye adli kontrol şartı uygulandı. Şüphelilerden 8'i ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.