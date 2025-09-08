Haberler

Sosyal Medyada Dezenformasyon Yapan 10 Kişi Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü, provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 103 sosyal medya hesabı tespit edildi ve 39 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesaplarından provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen çalışmalarda bazı sosyal medya hesaplarından provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 16'sı yurt dışı kaynaklı, 103 hesabın tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda 39 kişi hakkında işlem başlatıldığı, 10 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 3 büyük devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 3 büyük devi iflas etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nepal'de sosyal medya yasağı sokakları karıştırdı: 13 ölü

Sosyal medyanın yasaklandığı ülke karıştı! Çok sayıda can kaybı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.