Sosyal Medyada Dezenformasyon Yapan 10 Kişi Gözaltına Alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesaplarından provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen çalışmalarda bazı sosyal medya hesaplarından provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 16'sı yurt dışı kaynaklı, 103 hesabın tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda 39 kişi hakkında işlem başlatıldığı, 10 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.