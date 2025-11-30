Haberler

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yaptığı belirlenen bir kişi, yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit ifadeleri içeren bir paylaşımın tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemede paylaşımı yaptığı belirlenen T.A.V. hakkında 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçundan gözaltı kararı çıkartıldı. Şüpheli yapılan çalışmaların ardından Bursa'da gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
