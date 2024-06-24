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Sosyal medyada çocuğun istismarıyla ilgili kadın gözaltına alındı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada çocuğun istismar edilmesiyle ilgili görüntülerdeki kadının gözaltına alındığını duyurdu. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından il müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve videodaki kişi gözaltına alındı. Çocuğun ailesiyle yapılan görüşmede, videonun eski olduğu bilgisi edinildi ve aileye danışmanlık hizmeti verildi. Bakanlık, süreci yakından takip edeceğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, sosyal medyada çocuğun istismar edilmesiyle ilgili görüntülerdeki kadının gözaltına alındığı bildirildi.

Bakanlıktan, dün bazı sosyal medya mecralarında bir kadının etkileşim alabilmek için bir çocuğu istismar ettiğine dair paylaşımlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren il müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordinasyon içerisinde harekete geçtiği belirtilerek, videodaki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Çocuğun ailesiyle yapılan görüşmede, videonun eski olduğu bilgisinin edinildiği aktarılan açıklamada, "Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir. Söz konusu TikTok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Bakanlık olarak sürecin yakından takip edileceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Medya Gözaltı Politika Güncel Haberler

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