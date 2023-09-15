Sosyal medyada camide alkol paylaşan kişi yakalandı

Emre KURT/İSTANBUL, SOSYAL medyada, camide alkol şişeli fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse..." diye yazan sosyal medya kullanıcısı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Emre KURT/İSTANBUL, SOSYAL medyada, camide alkol şişeli fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…" diye yazan sosyal medya kullanıcısı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

İstanbul'daki bir camide, taburenin üzerine koyduğu alkol şişeli fotoğrafı paylaşarak camide alkol kullandığını ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse ö diye yazan S.Y.Ö. isimli sosyal medya kullanıcısı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Güvenlik şube ekipleri tarafından sağlık muayenesi yapılmak üzere hastaneye götürülen S.Y.Ö, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda S.Y.Ö isimli kişinin yakalandığını "Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır. Adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." notuyla duyurdu.