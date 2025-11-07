Haberler

Sosyal Medyada Büyüyle Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da sosyal medya üzerinden büyü yaparak insanları dolandıran 3 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Mağdurların taleplerini yerine getirme vadinde bulunan şüphelilerin, tehdit ve şantajla para aldığı belirlendi.

ANKARA'da sosyal medya üzerinden yaptıkları büyü ile insanları birbirlerine bağlayacaklarını ve aile huzuru sağlayacaklarını öne sürüp, vatandaşları dolandıran 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyadan büyü yaptıklarını öne süren dolandırıcılara ulaşan kişilerin, 'Eşim benden uzaklaştı, aramızı düzeltin', 'Kaynanam eşimle aramızı bozuyor onu bizden uzaklaştırın' ve 'Psikolojik sıkıntılarımdan arınmak istiyorum' gibi taleplerde bulunduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerin para karşılığında, sözde 'bağlama' ve 'arınma' büyüsü yaparak mağdurların isteklerini yerine getirmeyi vadettiği tespit edildi. Başkalarının banka hesaplarını kiralayan şüphelilerin, büyünün tutması için mağdurlardan sürekli para isteği, ayrıca ele geçirdikleri video ve fotoğrafları yakınlarına göndereceklerini söyleyerek, tehdit ve şantajlarla para almaya devam ettiği saptandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla A.Ö., A.A. ve U.U.Y. isimli şüpheliler İstanbul'da yakalanarak Ankara'ya getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
