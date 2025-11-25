Sosyal Medyada Büyü Bozma İlanlarıyla Dolandırıcılık: 7 Şüpheli Gözaltında

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden 'büyü bozma' ilanıyla mağdurları dolandırdığı belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, Instagram'da yayımladıkları 'büyü bozma' ilanları aracılığıyla kendileriyle iletişime geçen mağdurları dolandırdığı belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmada, şüphelilerin 'Dini inanç ve duyguları istismar etmek' ve 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçlarını işlediklerine yönelik ses kayıtları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve kolluk araştırmalarıyla bulgular elde edildi. Bu doğrultuda birbirleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanırken, suç unsuru içerdiği değerlendirilen birçok dijital materyale el konuldu.