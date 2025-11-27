Sosyal Medyada 'Büyü Bozma' Dolandırıcılığı: 8 Şüpheli Tutuklandı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden "büyü bozma" vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Instagram üzerinden "büyü bozma" bahanesiyle ilan vererek kendileriyle iletişime geçen mağdurları dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldüğü açıklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 8 kişinin "dini inanç ve duyguları istismar etmek ve bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan gözaltına alındığı belirdildi. Başsavcılık, gözaltına alınanların Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiğini ve Hakimliğin 27 Kasım 2025 tarihli kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildiklerini kaydetti.

Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini bildirdi.