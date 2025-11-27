Sosyal Medyada Büyü Bozma Bahane İle Dolandırıcılığa 8 Tutuklama

Haberler

Ankara'da sosyal medya üzerinden 'büyü bozma' bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler, dinî inanç ve bilişim suçlarıyla suçlanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya uygulaması üzerinden "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 8 şüpheli, "dini inanç ve duyguları istismar etmek" ve "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, "büyü bozma" bahanesiyle Instagram uygulaması üzerinden verdikleri ilanlarla kendileriyle iletişime geçen kişileri dolandıran şüphelilere yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 25 Kasım'da 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmış, 1 kişi de daha sonra yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
