Sosyal Medyada Akrobasi Yapan Motosiklet Sürücüsüne 20 Bin Lira Ceza
Kahramanmaraş'ta motosikletini tehlikeli şekilde kullanan ve bu anları sosyal medyada paylaşan 18 yaşındaki sürücü Y.E., trafiği tehlikeye sokmaktan 20 bin 603 lira ceza aldı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, motosikletini ön tekerini kaldırarak kullanıp trafiği tehlikeye sokan ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye 20 bin 603 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kişinin motosikletiyle akrobatik hareketler yapan videolarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede videoların Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi'nde kaydedildiği ve sürücünün de Y.E. (18) olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan soruşturma başlatılan Y.E., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 20 bin 603 lira ceza uygulanan Y.E., ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

