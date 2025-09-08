Haberler

Sosyal Medya Üzerinden Provokatif Paylaşımlar: 39 Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarında provokatif ve dezenformasyon içerikleri paylaşan 39 kişi hakkında işlem başlatıldığını ve 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Toplamda 103 hesap tespit edildi.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 39 kişi hakkında işlem başlatıldığını ve 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrasında; bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen; 16'sı yurt dışı kaynaklı olmak üzere toplam 103 hesap tespit edilmiştir. Bu kapsamda 39 şahıs hakkında işlem başlatılmış olup, 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin işlemleri devam etmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir" denildi.

