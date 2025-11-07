Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık: Arınma Büyüsü Yapan 3 Kişi Yakalandı

Sosyal medya üzerinden "arınma büyüsü yaparak insanları birbirlerine bağlayacaklarını, aile huzurunu sağlayacaklarını" söyleyerek vatandaşlardan para alan 3 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler A.Ö, A.A. ve U.U.Y'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Ankara'ya getirilen şüphelilerin, sosyal medyadaki hesapları üzerinden kendilerine ulaşan mağdurların "Eşim benden uzaklaştı, aramızı düzeltin.", "Kaynanam eşimle aramızı bozuyor onu bizden uzaklaştırın.", "Psikolojik sıkıntılarımdan arınmak istiyorum." gibi talepleri üzerine, sözde bağlama ve arınma büyüsü yaparak isteklerini yerine getireceklerini söyledikleri ve büyünün tutması için çeşitli bahanelerle vatandaşlardan sürekli para istedikleri belirtildi.

Şüphelilerin 3. kişilerin banka hesaplarını kiralayarak, mağdurların paralarını buraya göndermesini sağladıkları ve hesapları kullandıranları da suçlarına ortak ettikleri bildirilen açıklamada, zanlıların, uyguladıkları büyü fiyat tarifesiyle onlarca vatandaşı dolandırdığı ifade edildi.

Açıklamada, şüphelilerin, mağdurlardan, tüm ailesini arayıp ele geçirdikleri video ve fotoğrafları göndereceklerini söyleyerek tehdit ve şantajla para almayı sürdürdükleri kaydedildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.