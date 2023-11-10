Sosyal medya üzerinden akülü araç satışı dolandırıcılığına hapis cezası

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden akülü araç satıp göndermeyen bir kişi mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden E.M., sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden akülü araç ilanı veren B.T. ile bağlantıya geçti. Satıcıya 3 bin TL gönderen E.M. kendisine akülü araç gönderilmemesi üzerine B.T.'den şikayetçi oldu. B.T. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında B.T. mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 5 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN