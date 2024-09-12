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Sosyal medya tanışması korkunç bir şekilde sonuçlandı

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Esenyurt'ta sosyal medya üzerinden tanışan bir çift arasında çıkan tartışma, şiddet olayına dönüştü. Tolgahan S., Emine G.'nin evine zorla girip ona saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Özcan KILIÇ / İSTANBUL, ESENYURT'ta Tolgahan S., sosyal medya üzerinden tanıştığı Emine G.'nin evine zorla girip güvenlik görevlilerinin yanında darbetti. Genç kadın, saldırgandan şikayetçi olurken olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden tanışan Emine G., ile Tolgahan S. yaklaşık 2 aydır konuşuyordu. Ancak ikili bir süredir tartışıyor ve birbirlerine hakaret ediyordu. Dün gece, sipariş geldiğini düşünen Emine G. çalan kapıyı açtığında Tolgahan S. ile karşılaştı. Eve zorla giren Tolgahan S., Emine G.'yi güvenlik görevlilerinin yanında tehdit ederek darbetti. Güvenlik görevlileri, Tolgahan S.'yi engellemeye çalışıp elindeki bıçağı almaya çalıştı. Defalarca Emine G.'ye vuran Tolgahan S. güvenlik görevlileri tarafından güçlükle dışarı çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Tolgahan S.'yi gözaltına aldı.

Emine G'nin polise verdi bilgide, Tolgahan S. ile sosyal medya üzerinden arkadaş olmak amacıyla tanıştıklarını, aralarında gönül bağının olmadığını bir süredir de tartıştıklarını anlattığı öğrenildi. Tolgahan S., ise yapılan ilk sorgulamasında Emine G.'nin kendisine cezve ile saldırdığını, korktuğu için kendisini bıçakla savunduğunu ve kimseye zarar vermediğini söyledi. Esenyurt Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Tolgahan S. 'tehdit, hakaret, konut dokunulmazlığının ihlali ve kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi. Emine G., Tolgahan S.'den şikayetçi olurken yaşanan olay anı Emine G.'nin ev arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Sosyal Medya Esenyurt 3-sayfa Güncel Medya

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