Sosyal medya taciz ve şantaj zanlısı, siber polisine yakalandı ve tutuklandı

Samsun'da sosyal medya hesapları üzerinden ulaştığı kadınlara taciz ve şantajda bulunduğu, porno sitelerinden kadın fotoğrafları alıp mağdur kadınların telefon numaraları ile paylaştığı iddia edilen bir kişi siber polisinin takibi sonucu yakalandı.

İddiaya göre, Samsun'da sosyal medya hesabı Telegram'da bulduğu kadınları kendisi ile birlikte olmaları konusunda tehdit eden, sosyal medya hesapları ve porno sitelerden aldığı kadın fotoğraflarıyla, mağdur kadınların telefon numaralarını yayınlayan ve kadınlara ölüm tehdidinde bulunan E.K. (27), Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan araştırmada E.K.'nin internetten aldığı +1 ile başlayan Amerikan menşeli GSM numaraları üzerinden oluşturduğu Telegram ve Instagram gibi profillerden konum bilgisi olarak Samsun'da bulunan kadınlara önce arkadaşlık mesajı attığı ve daha sonra sürekli aramalar yapıp müşteki kadınlar tarafından numarası engellenince bu defa da farklı numara satın alıp arama yapmaya devam ettiği belirlendi. Bu şekilde Samsun merkezde birçok kadının Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Siber polisinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda ikametinde yakalanan E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(Muhammer Ay/ İHA)