Sosyal Medya Platformu X'te Yapay Zeka Grok'un Uygunsuz Paylaşımlarına Müdahale

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Sosyal medya platformu X'e entegre yapay zeka Grok'un uygunsuz paylaşımlarının farkında olduğu ve bu paylaşımları kaldırmak için çalışmalar yapıldığı bildirildi. Geliştirici xAI, nefret söyleminin önüne geçmek için harekete geçti.

Sosyal medya platformu X'e entegre çalışan yapay zeka robotu Grok'un uygunsuz paylaşımlarına ilişkin, paylaşımların farkında olunduğu ve kaldırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Grok'un X hesabından yapılan açıklamada, Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkında olunduğu ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıldığı ifade edildi.

Sistemin geliştiricisi xAI'ın uygunsuz içeriklerden haberdar olduktan sonra, robotun X'te paylaşım yapmasından önce nefret söyleminin önüne geçmek için harekete geçtiği belirtildi.

xAI'ın Grok'a sadece gerçeği aramayı öğrettiğinin aktarıldığı açıklamada, milyonlarca X kullanıcısı sayesinde eğitilebilecek noktaların hızla belirlenip güncellenebildiği vurgulandı.

Kullanıcıların X'te etiketleyerek sorular sorduğu Grok, Türkiye'deki kullanıcılara uygunsuz cevaplar vermiş, çeşitli kişi ve konular hakkında küfür ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
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