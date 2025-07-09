Sosyal Medya Platformu X'in Yapay Zeka Uygulaması Grok Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X'in yapay zeka programı Grok hakkında, kullanıcıların hakaret içeren cevapları nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturmada dini değerlere hakaret ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamaları yer alıyor.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya platformu X'in yapay zeka programı Grok hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal paylaşım sitesi X'in yapay zeka uygulaması Grok uygulaması hakkında, birçok kullanıcıya verdiği cevapların içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama', 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve '5816 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından resen başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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