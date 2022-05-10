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Elon Musk, Trump'ın Twitter'daki yasağını kaldıracak

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Elon Musk, Trump'ın Twitter'daki yasağını kaldıracak

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak için geçtiğimiz günlerde anlaşmaya varan Elon Musk, satın almanın tamamlanmasının ardından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Twitter'daki yasağını kaldıracağını ifade etti.

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak için geçtiğimiz günlerde anlaşmaya varan Elon Musk, satın almanın tamamlanmasının ardından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Twitter'daki yasağını kaldıracağını ifade etti.

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varan SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Financial Times Otomobilin Geleceği Konferansı'nda yaptığı açıklamada, satın almanın tamamlanmasının ardından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Twitter'daki yasağını kaldıracağını ifade etti.

Twitter'ın getirdiği yasak ile Trump'ı susturamadığını aksine sağ ideolojideki insanlar arasındaki görüşlerini güçlendirdiğini ifade eden Musk, söz konusu yasağı "ahlaki olarak yanlış ve tamamen gereksiz" olarak nitelendirdi.

Musk, "Kalıcı yasaklar son derece nadir olmalı ve gerçekten bot, dolandırıcılık ve spam hesaplar için uygulanmalı. Donald Trump'ı yasaklamanın doğru olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullanarak, "Kalıcı yasağı geri alırdım. Henüz Twitter'ın sahibi değilim. Yani bu kesinlikle olacak bir şey değil, çünkü ya Twitter'ın sahibi olamazsam?" dedi.

Twitter'da 80 milyondan fazla takipçisi bulunan Trump, ABD'de 6 Ocak'ta destekçileri tarafından düzenlenen kanlı Kongre baskını sonrası "şiddeti daha fazla kışkırtma riski" gerekçesiyle Twitter hesabı kalıcı olarak kapatılmıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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