Sosyal Medya Platformlarına Kısıtlama Getirildi

(ANKARA)- NetBlocks, CHP İstanbul İl Başkanlığının polis ablukası altına alınması ve devam eden süreçten sonra Türkiye'deki birçok sosyal medya platformuna kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Bilgisayar güvenliği ve internet yönetişimi alanında uzmanlaşmış kuruluş NetBlocks, CHP İstanbul İl Başkanlığının polis tarafından abluka altına alınması sonrasında birçok sosyal medya platformunda kısıtlama getirildiğini duyurdu. NetBlocks'un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Canlı ölçümler, X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp gibi çevrimiçi platformların Türkiye'de birden fazla ağda kısıtlandığını gösteriyor; olay, Ana Muhalefet Partisi CHP'nin İstanbul'daki genel merkezinin polis tarafından abluka altına alınmasının ve miting çağrısında bulunmasının ardından kısıtlama geldi"