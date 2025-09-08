Sosyal Medya Platformlarına Kısıtlama Getirildi

Haberler

NetBlocks, CHP İstanbul İl Başkanlığının polis ablukası altına alınmasının ardından Türkiye'deki sosyal medya platformlarında kısıtlamalar yapıldığını duyurdu.

(ANKARA)- NetBlocks, CHP İstanbul İl Başkanlığının polis ablukası altına alınması ve devam eden süreçten sonra Türkiye'deki birçok sosyal medya platformuna kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Bilgisayar güvenliği ve internet yönetişimi alanında uzmanlaşmış kuruluş NetBlocks, CHP İstanbul İl Başkanlığının polis tarafından abluka altına alınması sonrasında birçok sosyal medya platformunda kısıtlama getirildiğini duyurdu. NetBlocks'un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Canlı ölçümler, X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp gibi çevrimiçi platformların Türkiye'de birden fazla ağda kısıtlandığını gösteriyor; olay, Ana Muhalefet Partisi CHP'nin İstanbul'daki genel merkezinin polis tarafından abluka altına alınmasının ve miting çağrısında bulunmasının ardından kısıtlama geldi"

Kaynak: ANKA / Güncel
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

sosyal medya internet kısıtlanabilir kapatılabilir ama piyasalar kapatılamaz bu olanların piyasada karlşılığı olacak onlar hiç bir mali bedel ödemiyor biz ödüyoruz kendileri sefa sürüyor bedel ödemiyorlar her zamanki gibi yaptıkları hatanın mali bedelini bize ödetiyorlar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
