Sosyal Medya Pazarlaması, Çin'in Bir Köyündeki Çay Yağı Satışlarını Artırmaya Yardımcı Oldu

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Pingjiang kasabasına bağlı Barui köyünde çay yağı ağacı dikiminin 100 yılı aşkın bir geçmişi var.

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Pingjiang kasabasına bağlı Barui köyünde çay yağı ağacı dikiminin 100 yılı aşkın bir geçmişi var.

Köydeki çay yağı kamelyasının meyveleri yakın zamanda hasat edilmeye hazır olduğundan, yerel yönetim çay yağı ürünlerinin satışını teşvik etmeye yardımcı olması amacıyla canlı yayın sunucularını ve vlogger'ları buraya davet etti.

SES 1 (Çince): YANG YUN, Vlogger

"Burada çay yağını tanıtmak istediğimiz kısa videoyu çekmek için ekibimizde yedi kişi var. İnsanlara çay yağı kamelyasının nasıl büyüdüğünü göstermek istiyoruz."

Sosyal platformlar aracılığıyla ülke genelinde milyonlarca kişi meyve toplama ve yağ çıkarma sürecini izledi ve siparişlerini verdi.

Pingjiang kasabasında 12.000 hektardan fazla çay yağı kamelyası dikildi. Bu yıl için ürün değerinin yaklaşık 14 milyon yuan (yaklaşık 1,98 milyon ABD doları) olduğu tahmin ediliyor.

SES 2 (Çince): LİANG GUOHONG, Pingjiang Kasabası Yetkilisi

"Organik çay yağı kamelyasını daha da geliştirmeye odaklanacağız ve bu endüstrinin daha büyük ve daha güçlü büyümesine yardımcı olacağız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor. (XHTV)