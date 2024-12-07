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Sosyal Medya Paylaşımları İnsan Kaçakçılığına Engel Olmadı

Sosyal Medya Paylaşımları İnsan Kaçakçılığına Engel Olmadı
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Erzurum'da sosyal medyada insan kaçakçılığı yaptığı anları paylaşan şüpheli E.C.A. ve beraberindekiler, kar üzerindeki ayak izlerinin takibiyle yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Erzurum'da insan kaçakçılığı yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan ve kar üzerindeki ayak izlerinin takibiyle yakalanan şüpheliyle beraberindekiler adliyeye sevk edildi.

İnsan kaçakçılığı yaptığı anları sosyal medya üzerinden paylaşan ve dün Tortum ilçesinde kırsalda kar üzerine bıraktıkları ayak izlerinin takibiyle yakalanan E.C.A. (23) S.M. (23) ve M.N'nin (26) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında Tortum Adliyesi'ne sev edildi.

Olay

İnsan kaçakçılığı yaptığı anları sosyal medya üzerinden paylaşan E.C.A'nın, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün gerçekleştirilen sanal devriyede kimliği ve Tortum ilçesinde olduğu tespit edilmiş, ekipler E.C.A. ve göçmenlerin kullandıkları otomobili yol üzerinde bırakıp kırsala kaçan ve kar üzerinde bıraktıkları ayak izlerinin takibiyle 10 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılarını yakalamıştı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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