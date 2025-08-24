Sosyal Medya Paylaşımı Sonrası Sürücüye Cezası

DÜZCE'de hafif ticari aracını yan koltuğa oturarak kullanıp o anları sosyal medyada paylaşan sürücünün ehliyetine el konuldu ve idari para cezası kesildi.

Yahyalar bağlantı yolunda gece saatlerinde hafif ticari aracı ile seyreden Efekan Y. direksiyonun başından kalkarak sağ koltuğa geçip, buradan sürüş yaptı. Efekan Y. o anları kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri sürücüyü yakalayarak ehliyetine el koyup idari para cezası kesti.

HABER: Musa KESKİN/DÜZCE