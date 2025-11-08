Sosyal Medya Kullanıcısı Emrah Peküs Tutuklandı

"PiyasaTurkiye" rumuzlu sosyal medya hesabının kullanıcısı Emrah Peküs tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "PiyasaTurkiye" rumuzlu X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin 'TMK 6' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan başlatılan soruşturmanın ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda hesabın kullanıcısının Emrah Peküs olduğunun tespit edildi. Şüpheli Peküs, Siirt'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Başsavcılık, şüphelinin savcılık sorgulamasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.