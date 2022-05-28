"Sosyal Medya" Kanun Teklifi Bu Hafta TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Sosyal Medya" Kanun Teklifi Bu Hafta TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
'Sosyal Medya' Kanun Teklifi Bu Hafta TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda

TBMM Genel Kurulu’nda, bu hafta “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi” görüşülecek. İnternet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifi ise TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun gündemine gelecek.

Tbmm Genel Kurulu'nda, bu hafta "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi" görüşülecek. İnternet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifi ise TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun gündemine gelecek.

TBMM Genel Kurulu'nda, bu hafta; geçtiğimiz perşembe görüşmelerine başlanan "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi" ele alınacak.

Pazartesi günü saat 13.30'da Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, 'Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak.

Çarşamba saat 10.30'da Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı temsilcileri, Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yapacak.

Dijital Mecralar Komisyonu aynı gün saat 13.30'da kamuoyunda "sosyal medya düzenlemesi" olarak bilinen ve internet medyası ile sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" için "tali komisyon" olarak toplanacak.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu da aynı gün saat 14.30'da Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası temsilcilerinin sunumlarını dinleyecek.

ANKA / Güncel

Dijital Mecralar Komisyonu İnternet Türkiye TBMM Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title