SOSYAL MEDYA İÇİN VİDEO ÇEKERKEN SULAMA KANALA DÜŞEREK BOĞULDU - Haberler

ŞANLIURFA'da, sosyal medya için cep telefonu ile video çekmek isteyen İshak Aşkan (19), dengesini kaybederek düştüğü sulama kanalında boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesinden geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, İshak Aşkan, kız arkadaşıyla birlikte sosyal medya hesabında kullanmak için video çekmek istedi. Aşkan, köprüde çekim yapığı sırada dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. İshak Aşkan, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Gözlerinin önünde Aşkan'ın kanala düşmesine şahit olan kız arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler, kanalda yaptıkları aramada İshak Aşkan'ın düştüğü yerden 500 metre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı. Ekipler, tarafından kanaldan çıkarılan Aşkan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel