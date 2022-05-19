Sosyal medya için video çekerken sulama kanala düşerek boğuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sosyal medya için video çekerken sulama kanala düşerek boğuldu

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
 - Güncelleme:
Sosyal medya için video çekerken sulama kanala düşerek boğuldu

ŞANLIURFA'da, sosyal medya için cep telefonu ile video çekmek isteyen İshak Aşkan (19), dengesini kaybederek düştüğü sulama kanalında boğuldu.

ŞANLIURFA'da, sosyal medya için cep telefonu ile video çekmek isteyen İshak Aşkan (19), dengesini kaybederek düştüğü sulama kanalında boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesinden geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, İshak Aşkan, kız arkadaşıyla birlikte sosyal medya hesabında kullanmak için video çekmek istedi. Aşkan, köprüde çekim yapığı sırada dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. İshak Aşkan, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Gözlerinin önünde Aşkan'ın kanala düşmesine şahit olan kız arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler, kanalda yaptıkları aramada İshak Aşkan'ın düştüğü yerden 500 metre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı. Ekipler, tarafından kanaldan çıkarılan Aşkan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Karşıyaka, Medya, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title