Sosyal medya hesaplarıyla vurgun yaptıkları 1,5 milyon lirayı, eğlence mekanlarında harcamışlar

KONYA (DHA) - KONYA'da, sosyal medyadan, hızlı ve kolay yoldan para kazanma ve kredi çekme vaadiyle 51 kişiyi 1,5 milyon lira dolandıran 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerin elde ettikleri parayı eğlence mekanlarında harcadıkları, kumar oynayıp, uyuşturucu satın aldıkları belirlendi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, son günlerde sosyal medya aracılığıyla dolandırıcılık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında dolandırıcılık şebekesinin, internetten sosyal medya aracılığıyla, bahis kuponları düzenleyip, sözde para çıkan kuponu almak için yasal vergisini ödemesi gerektiğini söyleyip çok kişiyi dolandırdıkları belirlendi.