Sosyal medya fenomenleri Adana Kadın Kooperatifi Birliğinde buluştu - Haberler

ADANA (AA) - Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Adana Kadın Kooperatifleri Birliğine ait satış mağazasında düzenlenen bir etkinlikte kentteki sosyal medya fenomenleri ile bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Kan, yaptığı konuşmada, kadın kooperatiflerinin, kentin sosyal ve ekonomik bakımdan kalkınmasına katkı sağladığını söyledi.

Etkinliğe katılan sosyal medya fenomenlerine teşekkür eden Kan, şöyle konuştu:

"Burada Adana'mızın çeşitli ilçelerinde üretilen birçok çeşit ürün var. Siz değerli sosyal medya fenomenlerimizin de bu konuda bizlere destek olacağınıza gönülden inanıyorum. Burayı el ele vererek hep beraber geliştirelim istiyoruz. Kadınlarımız, yiyecek, içecek ve diğer ürünler olmak üzere birçok ürün üretiyor, mutlu oluyorlar. Biz de bu mutluluğu onlara verdiğimiz desteklerle sürdürmeyi istiyoruz."

Vali Yardımcısı Kan ve fenomenler, daha sonra mağazada satışa sunulan el emeği göz nuru yöresel ürünleri inceledi.