Sosyal medya fenomenleri Adana Kadın Kooperatifi Birliğinde buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sosyal medya fenomenleri Adana Kadın Kooperatifi Birliğinde buluştu

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
 - Güncelleme:
Sosyal medya fenomenleri Adana Kadın Kooperatifi Birliğinde buluştu

Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Adana Kadın Kooperatifleri Birliğine ait satış mağazasında düzenlenen bir etkinlikte kentteki sosyal medya fenomenleri ile bir araya geldi.

ADANA (AA) - Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Adana Kadın Kooperatifleri Birliğine ait satış mağazasında düzenlenen bir etkinlikte kentteki sosyal medya fenomenleri ile bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Kan, yaptığı konuşmada, kadın kooperatiflerinin, kentin sosyal ve ekonomik bakımdan kalkınmasına katkı sağladığını söyledi.

Etkinliğe katılan sosyal medya fenomenlerine teşekkür eden Kan, şöyle konuştu:

"Burada Adana'mızın çeşitli ilçelerinde üretilen birçok çeşit ürün var. Siz değerli sosyal medya fenomenlerimizin de bu konuda bizlere destek olacağınıza gönülden inanıyorum. Burayı el ele vererek hep beraber geliştirelim istiyoruz. Kadınlarımız, yiyecek, içecek ve diğer ürünler olmak üzere birçok ürün üretiyor, mutlu oluyorlar. Biz de bu mutluluğu onlara verdiğimiz desteklerle sürdürmeyi istiyoruz."

Vali Yardımcısı Kan ve fenomenler, daha sonra mağazada satışa sunulan el emeği göz nuru yöresel ürünleri inceledi.

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Adana, Medya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title